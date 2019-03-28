 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إصابة 3 فلسطينيين بقصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالي قطاع غزة

رئيس قرغيزستان يفاجئ بوتين بهدية مميزة! (فيديو)

متفرقات

رئيس قرغيزستان يفاجئ بوتين بهدية مميزة! (فيديو)
Sputnik michaiele klimenteev
صورة تجمع الئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والقرغيزي سورونباي جانبيكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln8j

قرر الرئيس القيرغيزستاني، سورونباي جينبيكوف، الاحتفاء بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته للبلاد، وقدم له هدية من نوع خاص.

ولمعرفته عن حب بوتين بالحيوانات الأليفة، أهدى جينبيكوف الرئيس الروسي جروا من سلالة "تايغان"، التي تعتبر إحدى أشهر سلالات الكلاب القرغيزية.

وظهرت هذه السلالة من الكلاب في قرغيزيا منذ 12 ألف سنة تقريبا، وهي مزيج من الكلاب السلوقية والكلاب الملقبة بـ (قاتلة الذئاب)، وأصبحت من أشهر الكلاب التي يعتمد عليها السكان المحليون للصيد والحراسة، كونها تتمتع بالذكاء والقوة، وتتعايش بشكل ممتاز مع البشر، ومع باقي الحيوانات الأليفة.

كما أهداه حصانا من سلالة "أورلوف" المتميزة، التي يعشقها محبو رياضة الفروسية، وتعد من أذكى أنواع الخيول وأكثرها قدرة على التعلم والانصياع لأوامر البشر.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره القرغيزي سورونباي جانبيكوف (أرشيف)
بوتين يصل بيشكيك في زيارة دولة

وجاءت الهدية في إطار الزيارة التي قام بها بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة القرغيزستانية، بيشكيك، لإعادة توقيع بروتوكل جديد يتعلق بالقاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد بيان قائد الجيش.. أويحيى ينقلب على بوتفليقة وحنون تسحب نوابها من البرلمان