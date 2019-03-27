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محمد بن راشد يعلق على بيع "كريم" لصالح شركة "أوبر"

متفرقات

محمد بن راشد يعلق على بيع
You-Tube: HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
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علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر موقع تويتر، على صفقة استحواذ "أوبر" على شركة "كريم"، وأكد أن عديدا من الشركات المثيلة قد خرجت من صحراء دبي إلى العالمية.

وجاء في تغريدة آل مكتوم على تويتر: "قبل 20 عاما، في عام 1999، أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة. اليوم، بيعت شركة كريم لأوبر بـ 11 مليار درهم، وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون.. شركات خرجت من صحراء دبي.. العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول".

كما بارك الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الصفقة الأخيرة أيضا، في تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها: "يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبي، وهي كريم، مقابل 3.1 مليار دولار، ونرجو لهما كل التوفيق".

وكانت شركة "أوبر" العالمية قد أكدت مؤخرا استحواذها على شركة "كريم"، مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

المصدر: تويتر

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