عالم يعلن عن قرب ظهور كحول لا تسبب التسمم

أعلن البروفيسور، ديفيد نوت، من كلية لندن الملكية والباحث العلمي في مستشفى هامر سميث، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد ظهور كحول صناعية لا تسبب التسمم.

وتفيد صحيفة "ذي غارديان" نقلا عن البروفيسور، أنه ابتكر كحول "Alcarelle" التي تسمح بالشعور بالسكر ولا تترك آثارا سمية. ويعمل البروفيسور حاليا على تحسين الكحول للتخلص من المذاق "غير اللطيف".

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ومن أجل الحصول على موافقة الجهات المختصة لبدء عملية الإنتاج تجاريا، يجب على المبتكر تقديم شراب جاهز. لذلك، اتفق البروفيسور مع خبراء التغذية لحل هذه المسألة، والتي تستغرق عادة ثلاث سنوات، ولكن، نظرا إلى أن الابتكار فريد، فقد تستغرق العملية أكثر من ذلك.

وكان البروفيسور قد ابتكر الكحول عام 1983، عندما كان يعمل على تحديد تأثير الكحول في مستقبلات GABA لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي. ومن المحتمل أن تستخدم كحول "Alcarelle" كمكمل أو مكون غذائي، لذلك لا تخضع لاختبارات سريرية، بل فقط لاختبارات السلامة.

المصدر: لينتا. رو