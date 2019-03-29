 
مباشر

دب مسالم يفاجئ المارة وسط مدينة روسية (فيديو)

متفرقات

دب مسالم يفاجئ المارة وسط مدينة روسية (فيديو)
Vk.com
دب في المدينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln14

فوجئ سكان مدينة سلوات بجمهورية بشكورتوستان في منطقة الأورال الروسية، يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، بدب عملاق نائم فوق كومة من الثلوج وسط المدينة.

ولم تظهر على الدب علامات انزعاج من المارة أو السيارات في الشارع، واكتفى الحيوان بنظرة باردة ألقاها على من صوره بالفيديو، وكأنه حيوان منزلي أليف. 

وتعامل أهالي المدينة مع ظهور الحيوان في وسط مدينتهم بهدوء شديد. واتضح لاحقا أن الدب لم يأت من الغابة بل من السيرك الذي أنهى للتو عروضه في المدينة.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تقرير: سعيد بوتفليقة حكم من وراء حجاب