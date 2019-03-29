دب مسالم يفاجئ المارة وسط مدينة روسية (فيديو)

فوجئ سكان مدينة سلوات بجمهورية بشكورتوستان في منطقة الأورال الروسية، يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، بدب عملاق نائم فوق كومة من الثلوج وسط المدينة.

ولم تظهر على الدب علامات انزعاج من المارة أو السيارات في الشارع، واكتفى الحيوان بنظرة باردة ألقاها على من صوره بالفيديو، وكأنه حيوان منزلي أليف.

وتعامل أهالي المدينة مع ظهور الحيوان في وسط مدينتهم بهدوء شديد. واتضح لاحقا أن الدب لم يأت من الغابة بل من السيرك الذي أنهى للتو عروضه في المدينة.

المصدر: فيستي. رو