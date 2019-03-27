ما هو الشيء الوحيد الذي لا يجب فعله مطلقا على متن الطائرة؟

يعد الطيران بالنسبة للبعض كابوسا مرعبا، حيث أن بعض التفاصيل على متن الطائرة قد تثير ذعرهم وتسبب لهم قلقا مستمرا أثناء الرحلة الجوية.

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وإذا كنت ممن يخافون الطيران، فهناك شيء واحد لا يجب عليك فعله أثناء السفر، وفقا للطيار باتريك سميث، في كتابه "Cockpit Confidential".

ويقول سميث إن التركيز على تعبيرات الوجه لمضيفات الرحلات الجوية ومحاولة تفسيرها، قد يجعل المسافرين يفكرون في أمور مروعة أو ما إذا كان هناك خطأ ما.

وكتب قائلا: "إن تلك النظرة اللامعة في عيني مضيفة الطيران، ربما تكون بسبب الإرهاق وليس الخوف".

ويشير سميث إلى أنه يمكن معرفة أن هناك كارثة وشيكة الحدوث، عندما يبدأ أفراد طاقم الطائرة بإعداد الممرات والهمس سرا فيما بينهم.

وتابع قائلا: "في الواقع، سيتم إبلاغ الركاب عن أي طارئ أو عطل خطير".

كما أوضح الطيار أن أفراد طاقم الطائرة لن يبلغوا الركاب بحدوث أعطال بسيطة، في حال كانت لا تشكل تهديدا للسلامة، لأن هذا قد يسبب الذعر دون داع.

المصدر: ميرور