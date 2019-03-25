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إنقاذ رضيع وقع في بئر عمقها 18 مترا (فيديو)

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نشرت وسائل إعلام إلكترونية لقطات فيديو تظهر عملية إنقاذ طفل له من العمر 18 شهرا سقط في بئر ضيقة عمقها 18 مترا في ولاية هاريانا شمالي الهند.

واستغرقت العملية نحو 48 ساعة، حاول المنقذون أولا إخراج الطفل من البئر بواسطة شبكة، لكنهم تركوا هذه الفكرة بسبب صعوبات واجهت تنفيذها.

واضطر المنقذون والعسكريون الذين شاركوا في العملية إلى حفر بئر ثانية أوسع على مسافة ستة أمتار من الأولى، ومن ثم الربط بينهما بواسطة نفق، قبل أن يقوموا بإخراج الطفل من البئر الثانية.

وأوردت المواقع أن الطفل نقل الى المستشفى وحالته مستقرة.

المصدر: Lenta.ru

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