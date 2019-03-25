روسي يحاول تهريب قرد وسحال من إندونيسيا في أمتعته

ألقى ضباط الجمارك في مطار جزيرة بالي الإندونيسية القبض على مواطن روسي، بتهمة محاولة تهريب قرد من نوع إنسان الغاب وعدد من السحالي.

وصرح المستشار الصحفي في سفارة روسيا في إندونيسيا، دينيس تيتيوشين، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن هيئة الجمارك الإندونيسية احتجزت، في 22 مارس الجاري، مواطنا روسيا عند محاولته نقل صندوق يحوي صغير إنسان الغاب، وكذلك 7 من أنواع مختلفة من السحالي إلى صالون الطائرة.

إقرأ المزيد

وأضاف تيتيوشين أن كل الحيوانات صودرت من المواطن وسلمت إلى فرع وكالة الحفاظ على الموارد البيئية في إندونيسيا. وتقوم الشرطة الإندونيسية حسب المستشار، في الوقت الراهن بالتحقيق في ملابسات ما حدث.

وقال المستشار إن السفارة الروسية في جاكارتا تقوم، بالتعاون مع القنصل الروسي في بالي، بمتابعة الوضع وهي على اتصال دائم بأجهزة الأمن الإندونيسية، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق المشروعة للمواطن الروسي المحتجز.

وأوضح المستشار الصحفي أن الروسي خدر إنسان الغاب البالغ من العمر عامين باستخدام عقاقير طبية، قبل أن يضعه في الصندوق.

المصدر: نوفوستي