طباخ أردني يحول "المنسف" إلى لوحة فنية مبهرة
Video Screenshot @AlghadNews
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أبدع طباخ أردني في تحويل أشهر الأكلات في بلاده إلى لوحة فنية جميلة.
وبدل تقديمه أكلة المنسف بطريقة عادية على طبق نحاسي، قرر الشيف الأردني أن يترك بصمته الخاصة بترتيب الأكلة على شكل خريطة المملكة الأردنية.
ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقطع فيديو وثق إبداع الطباخ الأردني، الذي جعل من مهنته فنا يبهر نظراءه.
#فيديو: مشهد لن تستطيع مقاومته.. شيف يحول سدر منسف إلى لوحة فنية#الغد#الأردنpic.twitter.com/5uxpRQAEDx— جريدة الغد (@AlghadNews) 23 марта 2019 г.
المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية
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