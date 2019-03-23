طباخ أردني يحول "المنسف" إلى لوحة فنية مبهرة

أبدع طباخ أردني في تحويل أشهر الأكلات في بلاده إلى لوحة فنية جميلة.

وبدل تقديمه أكلة المنسف بطريقة عادية على طبق نحاسي، قرر الشيف الأردني أن يترك بصمته الخاصة بترتيب الأكلة على شكل خريطة المملكة الأردنية.

ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقطع فيديو وثق إبداع الطباخ الأردني، الذي جعل من مهنته فنا يبهر نظراءه.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية