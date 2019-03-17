 
مباشر

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء

متفرقات

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء
Globallookpress
رهبان صغر في دير بوذي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll4n

يشارك متحول جنسيا، لأول مرة في التاريخ، في برنامج الواقع الأمريكي "Project Podium".

وعندما كانت، ميمي تاو، رجلا في تايلاند، عاشت ست سنوات كراهب صغير في دير، وتقول: "لم يكن هذا أمرا سهلا. لقد ترعرت في عائلة فقيرة جدا، لم يتمكن والداي من تحمل تكاليف دراستي، فأرسلاني إلى الدير.

Instagram
ميمي تاو قبل وبعد تحولها جنسيا
إقرأ المزيد
متحول جنسياً في البرلمان الألماني لأول مرة في تاريخه

وفي عمر 16 عاما، قررت أن أصبح عارضة أزياء وخضعت لعملية تحويل الجنس. لقد سعيت جاهدة من أجل بلوغ هدفي وقبل كل شيء بصفتي متحولة جنسيا، لأن علينا العمل أكثر من الآخرين". وتضيف، أنها سعيدة لأنها أول متحولة جنسيا تشارك في هذا البرنامج.

واعترفت ميمي تاو في تصريح لها، بأنها تنوي تغيير صناعة الموضة، حيث تريد أن تلهم مثيلاتها للنضال من أجل تحقيق أمنياتهن.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أفخر سيارات العالم