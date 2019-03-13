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أمريكية تفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

متفرقات

أمريكية تفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!
twitter/virginialottery
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تفاجأت امرأة أمريكية تدعى، ديبورا براون، عندما اكتشفت أن 30 بطاقة يانصيب كانت قد اشترتها في يوم واحد فازت جميعها بجوائز مادية.

وقالت براون: "في ذلك اليوم السعيد، كنت أرى تسلسل الأرقام (1-0-3-1) في كل مكان، وأحسست برغبة في شراء بطاقات اليانصيب، وبالفعل اشتريت 20 بطاقة (Pick 4)، وصادف أن رأيت فيها تلك الرموز، فقررت شراء 10 بطاقات أخرى".

وأضافت قائلة: "لقد أصبت بالصدمة عندما ذهبت لاستلام الجوائز وأخبروني أن فرصة الفوز بها واختيار التسلسل الصحيح للأرقام تبلغ 1/ 10000 فقط، لم يخذلني الحدس هذه المرة. لا أدري بعد كيف سأنفق هذه الأموال لكن قسما منها سيذهب لترميم منزلي".

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وتجدر الإشارة إلى أن المرأة أنفقت 30 دولارا فقط لشراء البطاقات الـ 30، ووصل مجموع ما ربحته إلى نحو 150 ألف دولار.

المصدر: لينتا. رو

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