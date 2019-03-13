أمريكية تفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

تفاجأت امرأة أمريكية تدعى، ديبورا براون، عندما اكتشفت أن 30 بطاقة يانصيب كانت قد اشترتها في يوم واحد فازت جميعها بجوائز مادية.

وقالت براون: "في ذلك اليوم السعيد، كنت أرى تسلسل الأرقام (1-0-3-1) في كل مكان، وأحسست برغبة في شراء بطاقات اليانصيب، وبالفعل اشتريت 20 بطاقة (Pick 4)، وصادف أن رأيت فيها تلك الرموز، فقررت شراء 10 بطاقات أخرى".

وأضافت قائلة: "لقد أصبت بالصدمة عندما ذهبت لاستلام الجوائز وأخبروني أن فرصة الفوز بها واختيار التسلسل الصحيح للأرقام تبلغ 1/ 10000 فقط، لم يخذلني الحدس هذه المرة. لا أدري بعد كيف سأنفق هذه الأموال لكن قسما منها سيذهب لترميم منزلي".

When you know - you know.



This super lucky Richmond, VA player won $150,000 playing Pick 4 back on Feb. 11 by purchasing 30 TICKETS of the exact same winning numbers: 1-0-3-1. 😯💚 pic.twitter.com/Dpujgs98Dq — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) 11 марта 2019 г.

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وتجدر الإشارة إلى أن المرأة أنفقت 30 دولارا فقط لشراء البطاقات الـ 30، ووصل مجموع ما ربحته إلى نحو 150 ألف دولار.

المصدر: لينتا. رو