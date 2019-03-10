شاهد.. شجار حاد بين 3 فتيات بريطانيات وسط الشارع من أجل شاب!

أثار مقطع فيديو متداول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام 3 فتيات بريطانيات بالشجار وسط الشارع من أجل شاب.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيف انهالت 3 فتيات على بعضهن البعض باللكمات والركلات في هجوم شرس سببه غيرة إحداهن على حبيبها.

وكشفت الصحيفة أن الشجار وقع في أحد شوارع مقاطعة غرب يوركشير وسط مشاهدة المارة دون تدخل.

المصدر: ديلي ميل