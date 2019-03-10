"أشبهكم أكثر من أهلي".. تصريحات لأصالة نصري تقابل بعاصفة من التصفيق في السعودية (فيديو)

أبهرت النجمة السورية، أصالة نصري، جمهورها بصوتها وتصريحاتها، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته يوم الجمعة في السعودية.

وقالت أصالة للجمهور الحاضر في جدة إنها تشبههم أكثر من أهلها.

وأضافت: "لو سألوني من أكثر شخص أشبهه في الحياة، فأقول أنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي". وتابعت: "أنا منكم، أنا بحرينية سعودية، وسورية من السعودية"، لتقابل بعاصفة من التصفيق.

وتأتي تصريحات أصالة بعدما أكدت لبرنامج "الحكاية" للإعلامي المصري، عمرو أديب، أن لديها ولاء غير عادي للمملكة، ويرجع تكوين شخصيتها إلى محبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبها الشديد للبحرين التي تدين لها بالفضل الكبير.

@AssalaOfficial

كلام جميل من الجميلة اصاله

انا بحرينية من السعودية و سورية من السعودية .

الله يخلينا لبعض و يزيد محبتنا لك اكثر 💚💚 pic.twitter.com/Nie8iVfKbt — عبيد (@RM70_) 9 mars 2019

المصدر: وكالات