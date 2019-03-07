أول منشور لملكة بريطانيا على "إنستغرام"!

نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة لها على تطبيق إنستغرام أثناء زيارتها متحف العلوم في العاصمة، لندن.

وأصبحت الملكة البالغة من العمر 92 عاما، مؤثرة على موقع إنستغرام بمنشورها الجديد عن أجدادها العظماء، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.

Today, The Queen has published her first @instagram post on The Royal Family's Instagram channel, to celebrate a visit to the @sciencemuseum

Take a look here https://t.co/fwQKuMiH4Hpic.twitter.com/EozHCjqalx — The Royal Family (@RoyalFamily) March 7, 2019

وكتبت الملكة على إنستغرام: "اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بكشف رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت عام 1843 إلى جدي الأكبر، الأمير ألبرت. قام تشارلز باباج، الذي يُنسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم (محرك الفرق)، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي في يوليو عام 1843".

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واستطردت الملكة قائلة: "في الرسالة، أخبر باباج كلا من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه (المحرك التحليلي)، الذي صُمم على أساسه أول برامج الكمبيوتر من قبل، أدا لوفليس، ابنة اللورد بايرون. واليوم، كان من دواعي سروري أن أطلع على مبادرات الأطفال بمجال شيفرات الكمبيوتر، ويبدو لي من الملائم جدا أن أنشر هذا المنشور في إنستغرام، في متحف العلوم الذي لطالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار، وألهم الجيل القادم من المخترعين".

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وانتهى المنشور بتوقيع "إليزابيث ر."، للتأكيد على أن ملكة بريطانيا كتبته بنفسها.

وزارت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، متحف العلوم للإعلان عن المعرض الصيفي بعنوان "سري للغاية" (Top Secret).

وفي عام 2014، في المكان نفسه، أرسلت إليزابيث الثانية أول تغريدة ملكية باسمها على تويتر، في إطار الإعلان عن افتتاح معرض عصر المعلومات الجديد.

المصدر: ميرور