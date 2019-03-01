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يد ملكة بريطانيا "الأرجوانية" تثير مخاوف المتابعين!

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يد ملكة بريطانيا
Gettyimages.ru WPA Pool / Pool
إليزابيث الثانية مع الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا
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أثارت يد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي ظهرت في صورة رسمية حديثة، مخاوف كبيرة بشأن صحتها.

واستضافت إليزابيث الثانية، ملك وملكة الأردن، الملك عبد الله الثاني وزوجته رانيا، خلال زيارتهما قصر باكنغهام في العاصمة، لندن.

وانتشرت صورة رسمية تجمع الملكة مع ضيوفها الملكيين، حيث ارتدت ثوبا أبيض أنيقا.

Gettyimages.ru
Gettyimages.ru

ولكن الملفت للنظر، أن الصورة جذبت أنظار الجميع عند ملاحظة لون اليد اليسرى للملكة، إليزابيث الثانية، الأرجواني الغريب، ما أثار مخاوف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحالة الصحية لملكة بريطانيا، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء العاجل (دون وجود أي سبب منطقي).

وبغض النظر عن لون يد الملكة، البالغة من العمر 92 عاما، مارست إليزابيث الثانية مهامها الملكية بكل جدارة.

وفي يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ملكة بريطانيا اضطرت للانسحاب من اجتماع عُقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، ولكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام.

وفي الشهر السابق، خضعت جلالة الملكة لعملية جراحية في العين.

المصدر: ميرور

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