يد ملكة بريطانيا "الأرجوانية" تثير مخاوف المتابعين!

أثارت يد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي ظهرت في صورة رسمية حديثة، مخاوف كبيرة بشأن صحتها.

واستضافت إليزابيث الثانية، ملك وملكة الأردن، الملك عبد الله الثاني وزوجته رانيا، خلال زيارتهما قصر باكنغهام في العاصمة، لندن.

Today The Queen, with The Princess Royal, hosted Their Majesties The King and Queen of the Hashemite Kingdom of Jordan, @KingAbdullahII and @QueenRania, and their son The Crown Prince at Buckingham Palace. pic.twitter.com/jMjdm5na8h — The Royal Family (@RoyalFamily) February 28, 2019

وانتشرت صورة رسمية تجمع الملكة مع ضيوفها الملكيين، حيث ارتدت ثوبا أبيض أنيقا.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

ولكن الملفت للنظر، أن الصورة جذبت أنظار الجميع عند ملاحظة لون اليد اليسرى للملكة، إليزابيث الثانية، الأرجواني الغريب، ما أثار مخاوف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحالة الصحية لملكة بريطانيا، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء العاجل (دون وجود أي سبب منطقي).

What's the Queen done to her hand and looks like a sore on her leg bless her — philomena walker (@philomenawalker) February 28, 2019

وبغض النظر عن لون يد الملكة، البالغة من العمر 92 عاما، مارست إليزابيث الثانية مهامها الملكية بكل جدارة.

What’s wrong with the queens hands? — f1 junkey (@munnsey134) February 28, 2019

وفي يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ملكة بريطانيا اضطرت للانسحاب من اجتماع عُقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، ولكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام.

Beautiful picture. Best wishes for speedy healing of Her Majesty's hand(s). — Nola Hennessy (@NolaSerenidadCo) February 28, 2019

وفي الشهر السابق، خضعت جلالة الملكة لعملية جراحية في العين.

المصدر: ميرور