عادة أدمنها كثيرون نادرا ما تمارسها العائلة المالكة!

يقضي معظمنا وقتا طويلا أمام شاشات الهواتف، سواء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو حتى مراسلة الأصدقاء.

وفي الوقت نفسه، توجد مجموعة أناس نادرا ما نراهم يستخدمون هواتفهم: إنهم أفراد العائلة المالكة البريطانية دون شك.

وتبين أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لا يستخدمان هواتفهما أثناء أداء المهام الرسمية، كما هو الحال بالنسبة لدوق ودوقة كامبريدج.

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وبهذا الصدد، كشفت خبيرة في الآداب الملكية عن وجود سبيين وراء عدم تصفح، كيت ميدلتون، لتطبيق واتس آب عندما تكون خارج المنزل، ولماذا لا تلتقط ميغان العديد من الصور بهاتفها.

وفي حديثها مع "ثرايف غلوبل"، قالت مايكا ماير: "مثلما يفعل معظم المهنيين ذوي الرتب العالية في بيئة عمل رسمية، يترك أفراد العائلة المالكة هواتفهم في الجيب أو حقيبة اليد".

ولكن ماير تعتقد أيضا أنه من خلال قضاء المزيد من الوقت دون استخدام الهاتف، يدعم الرباعي: كيت وميغان وويليام وهاري، الأدلة المتزايدة على الآثار السلبية لإدمان الهاتف الذكي.

وأثناء جولتها الملكية في أستراليا العام الماضي، قالت ميغان إنها شعرت بالحرية بعد التخلي عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تزوجت الأمير هاري.

المصدر: ميرور