انفجار سيارة بسائقها في تترستان! (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان الروسية انفجارا ضخما لسيارة بداخلها سائقها.

وقع الحادث في شارع سترويتيلي أمام أحد مراكز صيانة السيارات، عندما انفجرت سيارة من نوع "فولكس فاغن طوارق" وبداخلها سائقها.

وأكدت دائرة الطوارئ في المدينة لوسائل الإعلام، أن الانفجار حصل نتيجة "خلل في نظام تجميع المركبة".

وأدى الانفجار إلى خلع سقف السيارة وإصابة سائقها البالغ من العمر 57 عاما بحروق في يديه ووجهه ورقبته.

وأسعف الرجل إلى المستشفى حيث صرح الأطباء بأن وضعه الصحي مستقر ولا شيء يهدد حياته. كما لم يسفر الحادث عن إصابات أخرى بين المارة.

المصدر: لايف. رو