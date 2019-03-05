قيء حوت يغني رجلا مدى الحياة! (فيديو)

فوجئ رجل تايلاندي بثمن كتلة من قيء مجمد لحوت العنبر، عثر عليها على شاطئ البحر منذ فترة من الزمن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن نادل مقهى من جزيرة ساموي التايلاندية يدعى، بونيوس تالا أبارا، عثر في يونيو 2018 على كتلة ذهبية غير عادية تزن 10 كيلوغرامات، لها ملمس الشمع الناعم، عندما كان يتمشى على الشاطئ.

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وأخذ الرجل الكتلة وألقاها في الفناء الخلفي لمنزله. وحاول أبارا حرق الكتلة التي عثر عليها لكنها تحولت إلى "سائل زيتي ومن ثم تجمدت مرة أخرى".

وحضر صديق أبارا لزيارته، في فبراير الماضي، ولفتت انتباهه الكتلة الغريبة وأخبر صديقه بأنها مادة العنبر على الأرجح.

وقام أبارا بدعوة مجموعة من أصدقائه وأقاربه، الذين أكدوا له صحة ماهية الكتلة الموجودة بحوزته، وأنها كتلة من العنبر. كما فحص المادة أستاذ بكلية صيد السمك بجامعة كاسيتسارت وتبين أنها كتلة من العنبر الصافي.

وقال نادل المقهى: "ربما تكون هذه تذكرة حظي، أريد أن أبيع العنبر وأتقاعد".

ويرجح الخبراء أن ثمن قطعة العنبر هذه يبلغ نحو 500 ألف دولار.

ويتكون العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر نتيجة لإفرازات الغشاء المخاطي للأمعاء. ويتم استخدام العنبر في صناعة عطور باهظة الثمن.

المصدر:ديلي ميل