"المسيح" يظهر في سماء أوروبا! (صورة)

شارك أحد سكان مدينة أغروبولي الإيطالية صورة مدهشة التقطها لسماء المدينة، وهي تشهد توهجا من الضوء بشكل غير عادي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ألفريدو لو بروتو، لاحظ وهجا غير طبيعي على شكل "يسوع المسيح" فوق البحر عندما كان في المنزل.

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والتقط لو غروس صورة لأشعة الشمس وهي تخترق الغيوم لتشكل تكوينا شبيها بـ "السيد المسيح". وأكد الإيطالي أنه لا يشارك عادة الصور التي يلتقطها لمناظر تعجبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أحس هذه المرة بأنه يجب أن يعرض الصورة للآخرين، وهذا ما جعله يعتز بنفسه فقد "كانت جميلة جدا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التي التقطها الإيطالي تشبه إلى حد كبير تمثال المسيح في مدينة ريو دي جانيرو.

المصدر: ديلي ميل