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"معجزة" تنقذ طفلا من الموت دهسا! (فيديو)

متفرقات

You-Tube: RT
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انتشر مقطع فيديو مروع يوثق نجاة طفل صغير بأعجوبة من الموت دهسا، وذلك بينما كان يعبر شارعا في جمهورية الشيشان الروسية.

ويظهر الفيديو محاولة الطفل الصغير قطع الشارع، دون أن يلاحظ إحدى السيارات التي كانت تقترب منه بسرعة كبيرة، وكادت تسحقه وتنهي حياته على الفور.

ولحسن الحظ، تمكن سائق السيارة من تدارك الموقف الخطير في اللحظة الأخيرة، وقام بحرف السيارة بعيدا عن الطفل الذي خرج سالما بأعجوبة.

وجرت الحادثة الرهيبة في قرية كورشالوي، الواقعة على بعد 45 كم شرق العاصمة الشيشانية، غروزني.

المصدر: RT

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