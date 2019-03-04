حبيب نورمحمدوف يوجه رسالة إلى رمضان قديروف
وجه بطل "UFC" للوزن الخفيف الروسي، حبيب نورمحمدوف، رسالة شكر لرئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على مساعدته لسكان قرية تيسي أخيتلي في جمهورية داغستان إثر الحريق الذي شب فيها.
وقال نورمحمدوف عبر حسابه على إنستغرام: "ليست المرة الأولى التي يساعد فيها قديروف داغستان. ليمنحك الله حياة مديدة ويوفقك الله في كل خطوة".
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Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за то что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем. Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами - Чечни и Дагестана. #мыБратья #мыСоседи #Чечня #Дагестан
وأعرب بطل "UFC"، عن أمله بأن يقدم كل واحد ما من شأنه أن يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشيشاني والداغستاني.
يذكر أن حريق قرية تيسي أخيتلي التهم 11 منزلا بالكامل، مساء 1 مارس الجاري، وتسبب بحرق جزئي لـ 6 منازل أخرى يقطن فيها 64 شخصا، ولم تقع أي إصابات تذكر بالأرواح.
المصدر: لينتا. رو