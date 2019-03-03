تعرف على الخصائص الفريدة لورد الجوري

يبدو أن ورد الجوري ليس فقط من الورود الجميلة التي يتحسن المزاج بالنظر إليها، بل ويفيد أيضا في تحسين الحالة الصحية في حالات مختلفة.

ويساعد ماء ورد الجوري في التغلب على حساسية الجلد العالية، حيث يساعد على المحافظة على توازن دهنية الجلد وجعله ناعما.

وإضافة لهذه الخاصية، يعد هذا الماء منظفا جيدا للبشرة لتحسين نضارتها. كما تحتوي أوراق ورد الجوري على مضادات للأكسدة، تساعد على تليين الجلد وتخفف من تهيجه.

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ويمكن أن يكون الأرق سببا للإجهاد والاكتئاب واضطرابات أخرى في الجسم. وللتخلص من هذه الاضطرابات أو تخفيفها، يكفي استنشاق محاليل مركزة أساسها أوراق ورد الجوري بصورة منتظمة.

كما اكتشف منذ زمن أن أوراق ورد الجوري تعمل كمثير طبيعي للشهوة الجنسية، حيث وفقا لأيورفيدا "علم الحياة (منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية)، تساعد أوراق هذه الورود الشخص على الشعور بنشاط جنسي، لأنها تنظم ضربات القلب وعمل الدماغ والجهاز العصبي.

كما تساعد خاصية أوراق ورد الجوري المضادة للبكتيريا على تجفيف حب الشباب، إذ تحتوي على عدد كبير من مركبات فينيلانول التي تجعل ماء الورد فعالا في علاجه.

المصدر: ميديك فوروم