بالفيديو.. "تسونامي جليدي" يضرب ضفاف بحيرة!

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق ظاهرة غريبة تشبه إلى حد كبير آلية حدوث التسونامي، وبالإمكان تسمية ما حدث بـ "التسونامي الجليدي".

ويظهر المقطع تدافع قطع كبيرة من الجليد بسرعة نحو ضفة بحيرة متجمدة جزئيا، لتتجمع خلال ثوان أطنان من الجليد على ممشى الكورنيش المحاذي للنهر، حيث صور أحد المشاة ما جرى أثناء تواجده بالصدفة.

ولطالما كانت قطع الجليد عائمة على سطح البحيرة خلال فصل الشتاء، إلا أن هبوب عاصفة عاتية على المنطقة الشمالية، دفع بتلك القطع المتجمعة إلى البر، في ظاهرة بيئية تشبه التسونامي.

وحدثت الظاهرة الطبيعية على ضفاف بحيرة "Erie"، المتموضعة بين الأراضي الأمريكية من جهة والكندية من جهة أخرى.

المصدر: YouTube