"عشق أعمى" وراء اختفاء الطائرة الماليزية

ظهرت نظرية جديدة "وحشية" حول الطائرة الماليزية المنكوبة، تقول إن الطيار "المشتبه به" قام بهبوط مظلي قبل الحادثة، حتى يتمكن من بدء حياة جديدة مع عشيقته.

ويتحدث المؤلف، إيان هايغنز، عن الادعاء الجديد في كتابه "The Hunt for MH370" (البحث عن MH370)، في محاولة لكشف حقيقة اختفاء الرحلة الماليزية، التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين، في 8 مارس عام 2014.

ويسلط هايغنز الضوء على إحدى النظريات المثيرة والخاصة، التي تقول إن زهاري أحمد شاه، خطط لعملية الانتحار الجماعي، حتى يتمكن من الاختفاء مع عشيقته التي كانت تنتظره في قارب وسط جنوب المحيط الهندي، لبدء حياة جديدة باستخدام هويات مزورة، وفقا لما ذكره موقع "news.com.au".

Was a sordid love affair between pilot and his mistress the real reason behind MH370's disappearance? Senior airline source claims lovers could have eloped after parachute leap https://t.co/Bk5e1Mn40M — MSN South Africa (@MSNSouthAfrica) February 28, 2019

ويقول إيان، إن هذه النظرية عُرضت سابقا من قبل قائد الطيران المحنك، ديفيد شيروب، المدير السابق للتدريب على الطيران في "Qantas".

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وجاء في كتاب هايغنز، أنه كانت لدى الكابتن شاه العديد من العشيقات على مر السنين، ولكن امرأة تدعى "رينا"، كانت المفضلة بالنسبة له.

وتشرح النظرية المثيرة كيف وقعت "رينا" في حب شاه، أثناء عملها في مطار كوالالمبور. وقال هايغنز: "قرر العشيقان وضع خطة مفصلة لحياة جديدة وسرية في بلد آسيوي آخر مجهول".

وحسب النظرية، حصل شاه على جوازات سفر مسروقة، وفي مساء يوم 7 مارس عام 2014، قام بوضع ملابس دافئة إضافية في الحقيبة، بالإضافة إلى صافرة وشعلة ومظلة.

وعندما انطلقت الرحلة الماليزية في مسارها، خفّض الطيار الضغط على الطائرة حتى يدخل الركاب في غيبوبة، نتيجة نقص الأكسجين. وعندما علم شاه أنه خارج نطاق الرادار، أبطأ سرعة الطائرة وهبط بها مسافة 3 آلاف قدم.

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وكتب هايغنز: "عند رؤية أضواء قارب الصيد، كما هو مخطط له في الإحداثيات الدقيقة المتفق عليها، ارتدى زهاري سترة النجاة، وجهز المظلة قبل فتح أحد أبواب الخروج من الطائرة، خلف الأجنحة مباشرة".

وأنقذت "رينا" حبيبها شاه عبر تعقب الشعلة والصافرة، وفقا للنظرية الجديدة المثيرة للجدل.

وفي حديثه مع "news.com.au"، قال هايغنز: "هذه نظريتي المفضلة، بمعنى أنها الأكثر إبداعا. يوجد الكثير غيرها، ولكن يمكن استبعادها من المنطق".

الجدير بالذكر أن النظرية الموضحة في كتاب هايغنز، ليست سوى واحدة من عدة نظريات أطلقها خبراء حول ما حدث للطائرة المنكوبة الغامضة.

المصدر: ذي صن