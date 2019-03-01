صينية تجري عملية تجميل خاصة جدا لـ "مدلَّلها"! (صورة)

أنفقت مواطنة من الصين مبلغ 10 آلاف يوان (1500 دولار) على جراحة تجميلية من نوع خاص أثارت حفيظة رواد الإنترنت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن امرأة من مدينة نانجينغ بولاية جيانغسو، أخضعت قطها الأليف لعملية جراحية تجميلية لتصحيح شكل عينيه.

Хозяйка отправила «уродливого» кота на пластику и попала под шквал критики - Новости, события, факты, комментарии - https://t.co/5JP8ZuJYF3pic.twitter.com/UgRqTRqVLh — InfoRUnews (@InfoRUnews) 28 февраля 2019 г.

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وتظهر صور القط بعد العملية التجميلية، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، وجه الحيوان الأليف وقد حلق بالكامل، والتهاب المنطقة المحيطة بالعينين واحمرارها، وآثار الغرز واضحة على الأجفان.

وأكد ممثلو عيادة "Rupeng Pet Hospital" البيطرية، التي أجريت فيها العملية التجميلية للقط، أن هذا النوع من العمليات شائع بين أصحاب الكلاب.

ويلجأ مالك الكلب عادة إلى إجراء عملية تجميلية لحيوانه، وخاصة لتغيير شكل عيونه، بغية الفوز في مباريات معارض الكلاب.

ولاحظ خبراء العيادة البيطرية، بعد العملية التي أجروها للقط، أن التخدير يمكن أن يؤدي لمضاعفات صحية على القطط.

وأغضب تصرف الصينية "الوحشي" مع قطها رواد الإنترنت، الذين انتقدوها بحدة على قساوتها في التعامل مع الحيوان وقال بعضهم: "إنه لا يشبه نفسه على الإطلاق، هذا تعذيب حقيقي". وعلق آخر قائلا: "أنا متأكد من أن هذا عنف ضد الحيوانات ومشاعرها".

المصدر: ديلي ميل