حفرة المجد "تستيقظ" في كاليفورنيا (فيديو)

تسبب فصل الشتاء الممطر في ولاية كاليفورنيا بفيضان خزان في منطقة "Bay Area" للمرة الأولى منذ عامين، ما دفع السكان المحليين لالتقاط العديد من الصور لـ "حفرة المجد" الرائعة.

وظهرت الحفرة الضخمة في بحيرة "بيريسا" جافة قبل أسبوع فقط، ولكنها تشهد الآن تدفق المياه في قناة ضمن خليج "Putah".

وشهدت قناة التصريف تدفقا عاليا للمياه، في فبراير عام 2017، وظلت جافة بعدها بسبب الجفاف الذي طال أمده في ولاية كاليفورنيا.

ووصل ارتفاع سطح البحيرة إلى ما يزيد عن 134 مترا، ما أدى إلى تنشيط قناة التصريف في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى ارتفاع مسجل في البحيرة وصل إلى 136.15 متر.

المصدر: RT