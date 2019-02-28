إدارة يانصيب للفائز: أعلن عن نفسك وإلا.. !

لم تتمكن إدارة يانصيب "Mega Millions‎" في ولاية ميشيغان الأمريكية من العثور على الفائز بجائزة قدرها مليون دولار، ومنحته فرصة حتى 4 مارس المقبل، للإعلان عن نفسه وإلا سيفقد الجائزة.

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وذكرت صحيفة "The Oakland Press" المحلية، أن شخصا مجهول الهوية اشترى بطاقة يانصيب من صيدلية في مدينة يبسيلانتي قبل عام تقريبا. وتم السحب على البطاقة الرابحة، في 2 من مارس عام 2018، وفازت البطاقة التي اشتراها المجهول آنذاك. وكان يجب على الرابح أن يذهب إلى مقر اليانصيب في مدينة لانسينغ عاصمة الولاية لاستلام مليون دولار فاز بها، لكنه لم يظهر حتى هذه اللحظة.

وتبقى للفائز باليانصيب أقل من أسبوع واحد للمطالبة بحقه في المليون دولار، لأن قوانين اليانصيب تمنح الرابح 12 شهرا للإعلان عن نفسه، قبل أن يفقد حقه في الجائزة.

وستقدم إدارة اليانصيب المبلغ إلى صندوق خيري لمساعدة المدارس في ولاية ميشيغان بعد انتهاء المهلة.

المصدر: لينتا. رو