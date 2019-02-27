معركة حامية بين أخطبوط وغواص! (فيديو)

استمرت معركة غريبة من نوعها بين غواص إيطالي وأخطبوط تمسك بظهره، ثلاث دقائق كاملة، حاول فيها الغواص التخلص من أذرع الأخطبوط العنيد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مصور الفيديو جوزيبيه تورتوريلا، وصديقه روبيرتو، كانا في رحلة بحرية على متن قارب، توجه بهما من مدينة توري ديل غريكو إلى مدينة نابولي.

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وقرر روبيرتو خلال الرحلة النزول إلى الماء بملابس الغوص وممارسة هوايته في الصيد تحت الماء.

وقال تورتوريلا: "نعتقد أن الأخطبوط علق على روبيرتو، عندما كان يصطاد الأسماك تحت الماء. كان في البداية عالقا على ذراعه. لكن الأخطبوط انتقل إلى ظهر روبيرتو عندما خرج إلى السطح".

وأكد تورتوريلا أن الأخطبوط كان قويا، إذ تشبث بإحكام بظهر روبيرتو بكل أذرعه. واستغرق الرجل أكثر من 3 دقائق للتخلص من الأخطبوط، إلى أن قرر صديقه تورتوريلا مساعدته وتخليصه من الحيوان البحري وإطلاقه في البحر.

المصدر: لينتا. رو