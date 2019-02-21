فيديو نادر لمعركة مصيرية بين مفترسين!
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صور أحد القاطنين في ولاية فلوريدا الأمريكية مشهدا حيا من "قانون الغاب"، يفترس فيه تمساح ثعبانا ضخما.
ونشر هاو لتصوير الحياة البرية اسمه، ريتش كروغر، فيديو المعركة القاتلة على صفحته في فيسبوك، في 18 فبراير الجاري.
ويظهر مقطع الفيديو محاولات التمساح المستميتة في التغلب على ثعبان النمر الداكن، الذي يبلغ طوله 3 أمتار وفقا لشهود العيان.
وذكر موقع "UPI"، أن الحادث وقع في محمية "Everglades National Park" بولاية فلوريدا الأمريكية.
المصدر: لينتا. رو
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