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نيزك يضرب سفينة روسية في عرض البحر

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نيزك يضرب سفينة روسية في عرض البحر
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سقوط نيزك
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تعرضت سفينة تابعة لشركة السفن الروسية "غودزون" لأضرار عقب سقوط نيزك بالقرب منها.

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وقال ناطق باسم الشركة إن انفجارا وقع في مقدمة السفينة المتوجهة إلى كوريا الجنوبية. واستطاع أفراد الطاقم إطفاء الحريق الذي نشب فيها خلال 10 دقائق، وأضاف أن أضرارا لحقت بالأسلاك الكهربائية وأجهزة الإرساء والخزانات.

يذكر أن السفينة ستخضع لعمية إصلاح بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

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