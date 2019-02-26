 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: لو كانت الولايات المتحدة صادقة في سعيها لمساعدة شعب فنزويلا للجأت إلى وكالات أممية

فرنسا تحقق في أسباب ولادة أطفال مشوهين!

متفرقات

فرنسا تحقق في أسباب ولادة أطفال مشوهين!
Globallookpress
ولادة أطفال دون أيدي في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lih5

تعمل السلطات الفرنسية على دراسة أسباب ارتفاع عدد الأطفال الذين يولدون من دون الأطراف العلوية أو جزء منها، بعد مطالبات الآباء بتوضيح أسباب انتشار هذه التشوهات الخلقية.

وشكلت وزارة الصحة الفرنسية لجنة من الآباء والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان للبحث عن جواب لهذه الظاهرة. وتجمع هؤلاء في باريس لأول مرة، يوم الخميس 21 فبراير الجاري، لمناقشة هذه الحالة الشاذة التي انتشرت في ثلاث مناطق من فرنسا.

إقرأ المزيد
تطوير روبوت يعالج أخطر العيوب الخلقية لدى الأطفال
تطوير روبوت يعالج أخطر العيوب الخلقية لدى الأطفال

كما تشكلت لجنة من العلماء لتحديد وتحليل الظاهرة التي ما تزال لغزا إلى الآن، وسوف تجتمع مطلع مارس المقبل.

وأثارت هذه الحالة الشاذة قلق الجهات الصحية في فرنسا، والتي اعترفت بارتفاع عدد هذه الولادات عن المعدل الإحصائي الطبيعي.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت هيئة الصحة العامة في التلفزيون الفرنسي عن ولادة أطفال دون أيد. وجاء هذا الإعلان عقب فضيحة أدوية تسبب ولادة أطفال مشوهين خلقيا.

وتبين الإحصائيات الفرنسية أنه يولد سنويا في البلاد 150 طفلا يعانون من تشوهات خلقية في أطرافهم. ولكن هذه الإحصائيات لم تكشف في البداية تجاوز هذا العدد المعايير الوطنية.

وتأمل وزارة الصحة الفرنسية في إيضاح هذه الظاهرة الغامضة، عندما يقدم العلماء من اللجنة تقريرهم، في 30 يونيو المقبل. 

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حينما أطلقت روسيا أكبر محطة فضائية.. إليك القصة كاملة