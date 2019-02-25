شاهد أغرب حادثة في تاريخ الأوسكار!

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 حدثا نادرا لم ير مثله من قبل عشاق ومتابعو أرفع الجوائز العالمية في الفن السابع.

وانتشر على شبكة الإنترنت فيديو طريف للممثل والمغني الأمريكي، بيلي بورتر، على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار، وهو يرتدي زيا رجاليا نسائيا في آن واحد.

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وارتدى بورتر فستانا أسود اللون يشبه فساتين العصور الوسطى، وتميز صدر الثوب بتفصيلة لصدرية علوية لطقم رجالي، تحتها قميص أبيض وربطة عنق على شكل فراشة.

ورافق الفنان بورتر البالغ من العمر 49 عاما شريك حياته آدم سميث. وصمم ثوب بورتر مصمم الأزياء الأمريكي، كريستيان سيريانو، الذي أصبح أصغر فائز بالبرنامج التلفزيوني المختص بالموضة "منصة العرض".

يذكر أن الفنان بورتر اشتهر بأدواره في المسلسلات التلفزيونية الأمريكية مثل: "American Horror Story" و"Pose" و"Law & Order"، وفاز بجائزة غولدن غلوب 2019، عن دوره في مسلسل "Pose".

المصدر: إزفيستيا