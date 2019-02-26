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اكتشاف سبب تعكر المزاج صباحا!

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اكتشاف سبب تعكر المزاج صباحا!
Gettyimages.ru
اكتشاف سبب تعكر المزاج صباحا!
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يعاني بعض الناس من صعوبة الاستيقاظ في الصباح الباكر، مع تعكر المزاج ابتداء من لحظة مغادرة السرير حتى منتصف النهار.

ولكن هذه الحالة المتكررة قد ترجع إلى سبب بسيط جدا، يتعلق بوضعية النوم، وتحديدا الميل إلى النوم على جانبك، ما قد يؤثر بشكل كبير على شعورك عند الاستيقاظ، وفقا لموقع "Sleep Judge".

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وفي دراسة حديثة، قام الباحثون باستجواب 1021 مشاركا، تتراوح أعمارهم بين 18 و77 سنة، حول عادات النوم.

ووجدوا أن العديد من المشاركين كشفوا عن وضعية نومهم المفضلة: النوم على الجانب، قائلين إنها مريحة (على الأقل) حتى استيقاظهم، حيث يتوجب عليهم مواجهة يوم صعب.

واعترف 40% من المشاركين بأنهم لا ينامون جيدا على الإطلاق، ما يشير إلى أن وضعية النوم هذه ليست جيدة.

ويقول الخبراء إن النوم على الظهر هو أفضل وضعية للنوم، حيث يمكن للناس تحقيق فوائد النوم الجيدة والاستيقاظ بكل نشاط في اليوم التالي.

المصدر: ميرور

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