حسناوات روسيات يتصدرن عروض مجوهرات شانيل الفرنسية! (فيديو)
youtube.com/ AIZEL
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دعت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة شانيل ثلاث حسناوات روسيات للمشاركة في حملة عرض مجموعة جديدة من المجوهرات.
وشاركت في الحملة الدعائية الجديدة لمجوهرات "شانيل"، راقصة الباليه الأساسية لمسرح البولشوي، يكاتيرينا شوبولينا، والفنانة المعروفة من بطرسبورغ، ماريا يانكوفسكايا، وخبيرة الوشم، ساشا يونيسيكس.
وقدمت الحسناوات الروسيات مجوهرات خط "كوكو كروش"، التي تضمنت أساور وخواتم وأقراطا وقلادات من الذهب الأصفر والأبيض مرصعة بالأحجار الكريمة.
كما ستقدم شانيل عرضا خاصا للمجوهرات في موسكو بالتعاون مع بوتيك "آيزل". وهذه هي المرة الثالثة لتعاون دار الأزياء الباريسية "شانيل" مع "آيزل" في موسكو.
المصدر: لينتا. رو
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