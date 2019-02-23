طيار ينام أثناء رحلة لبوينغ! (فيديو)

انتشر على مواقع الإنترنت أغرب فيديو لطيار يغفو خلف مقعد قيادة طائرة بوينغ 747 أثناء رحلة جوية.

وذكرت صحيفة إنديبندنت، أن الطيار الثاني في الطائرة هو الذي صور زميله طيار الخطوط الجوية الصينية في وضعية النوم، أثناء قيادته الرحلة.

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يذكر أن تعليمات الطيران تسمح للطيارين بأخذ غفوة على متن الرحلات الطويلة فقط. كما يجب على الطيار أن يطوي مسند المقعد إلى الخلف ليكون أبعد ما يكون عن أجهزة التحكم أثناء غفوته.

المصدر: إنديبندنت