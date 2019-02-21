طيار يقوم بحركة غير مسبوقة في عالم الطيران (فيديو)

قام طيار في أستراليا برحلة جوية رسم خلالها مسار طيران مميز على شاشات الرادار، كتب من خلاله، "أشعر بالملل".

وتخرج الطيار "الرسام" مؤخرا في أكاديمية "Flight Training Adelaide" الأسترالية، ليعبر ربما عن ضجره من مهنة الطيران التي يزاولها، بعبارة رسمها مساره على شاشات الرادار.

وأقلع الطيار من مطار "بارافيلد"، صباح الثلاثاء 19 فبراير الجاري، في مهمة لفحص محرك طائرته، استمرت ساعتين من الزمن، في حين قرر القيام بمهمة إضافية لتسلية نفسه، على ما يبدو، خلال الرحلة الجوية.

وعلاوة على العبارة التي كتبها الطيار على شاشات الرادار، قام برسم عدة "إيحاءات جنسية"، بدت ظاهرة بوضوح على طول ساحل ولاية أديليد، في حين أكدت السلطات أن الطيار لم يخرق أيا من قوانين الطيران.

An Adelaide pilot has caused a stir for a cheeky flight over the Mid North. His creative flight, path which was captured on radars, spelled out the words "I'm bored." https://t.co/tc5OUTfUo4#7Newspic.twitter.com/5sg4WJg5v3 — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) February 20, 2019

المصدر: RT + Twitter