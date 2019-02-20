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لأول مرة.. تصوير طائر قطبي نجا من "لعنة لونه"!

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لأول مرة.. تصوير طائر قطبي نجا من
youtube.com/ BBC Earth
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انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب فيديو نادر جدا، يصور بطريقا أسود عده الخبراء حالة فريدة لم يروا مثلها من قبل.

وشاركت قناة "BBC America" الفيديو الذي تظهر مشاهده بطريقا نادرا أسود اللون بشكل كامل، ونشرته على صفحتها في فيسبوك.

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وكتبت القناة التلفزيونية تعليقا على مقطع الفيديو المأخوذ من برنامج عن الطبيعة البرية "Dynasties": "ربما هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يصور ويعرض فيها بطريق أسود اللون".

ووفقا لبيان القناة، فإن الطفرة اللونية (الصباغية) تحدث في الطبيعة أحيانا. وتلون البطريق بالأسود يجذب انتباه الحيوانات المفترسة إليه، لذلك، تموت أفراد البطاريق بألوانها الفريدة بسرعة قبل أن تكبر.

ويعد البطريق الأسود المصور حديثا كائنا فريدا، لتمكنه من النجاة من الافتراس وبقائه حيا حتى سن البالغين من فصيلته.

المصدر: إزفيستيا

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