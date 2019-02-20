إنقاذ سائح سقط من ارتفاع 20 مترا!

نجا سائح من إيسلندا بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 20 مترا في جبال الحديقة الوطنية في جنوب إفريقيا.

إقرأ المزيد

وأفاد أحد السكان المحليين بأنه سمع نداءات استغاثة بالقرب من منزله في ضاحية كامبس بي، القريبة من محمية جبل الطاولة، وهو جبل مسطح القمة يشكل معلما سياحيا بارزا يطل على مدينة كيب تاون، وتم اختياره كأحد عجائب الطبيعة الـ 7 في العالم.

ولم يستطع عمال الإنقاذ استخدام المروحية بسبب الظروف الجوية القاسية، وبحثوا عن السائح لمدة 13 ساعة في ظلام دامس.

ووصف رجال الإنقاذ الإيسلندي الذي سقط من علو 20 مترا، بالمحظوظ، لأنه لم يتعرض لأي إصابات خطيرة. واستخدم الإيسلندي هاتفه الجوال، المشحون جيدا، كمصباح ساعد المنقذين في العثور عليه.

وجاء في بيان فرقة الإنقاذ: "نجا الرجل الذي سقط من ارتفاع 20 مترا وحط على حافة عرضها أكثر بقليل من عرض سرير مزدوج، تطل مباشرة على جرف بارتفاع 80 مترا".

المصدر: لايف. رو