فهد جائع يهاجم 6 أشخاص في قرية هندية! (فيديو)

ألقى سكان قرية بالوسالانكا بولاية براديش في الهند القبض على فهد جائع اعتدى على 6 أشخاص محاولا افتراسهم.

وذكر موقع "Newsflare"، أن فهدا مفترسا ظهر أول مرة في قرية أنكاتمبالم، في 4 فبراير الجاري، وهاجم أربعة من سكانها الذين حاولوا الإمساك به لكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه.

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وعاد المفترس مرة أخرى، في 14 فبراير، وظهر في قرية بالوسالانكا وهاجم اثنين من سكانها. حينها، تمكنت مجموعة من رجال القرية من ملاحقة الفهد وحصاره في كوخ فارغ وإغلاق الباب عليه.

وتمكن حراس الغابة وأطباء بيطريون وعناصر من الشرطة المحلية، بعد عدة محاولات، من القبض على الحيوان الذي جفت عروقه وهزل جسمه بسبب الجوع الشديد.

وأرسل الفهد تحت الحراسة إلى مدينة فيساخاباتنام للعناية به في مركز بيطري، ليتم تسليمه فيما بعد إلى حديقة الحيوان المحلية أو لإطلاق سراحه في البرية بحسب وضعه الصحي.

المصدر: لينتا. رو