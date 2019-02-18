ما هو أفضل يوم لحجز أرخص الفنادق وتذاكر الطيران؟

حدد موقع "Expedia and Airlines Reporting Corporation‎" السياحي الإلكتروني أيام الأسبوع الأكثر ملاءمة لحجز الفنادق وتذاكر الطيران بأرخص الأسعار.

ونشر خبراء السياحة والسفر على هذا الموقع الإلكتروني التخصصي دراسة ميدانية، تبرز أهمية اختيار اليوم المناسب من الأسبوع، للحصول على أفضل الأسعار لمحبي السياحة والسفر.

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وأعلن الخبراء أن يوم الجمعة هو اليوم الأفضل، مقارنة ببقية أيام الأسبوع، لشراء تذاكر السفر وحجوزات الفنادق. ففي هذا اليوم، تهبط جميع الأسعار.

كما أشارت الدراسة أيضا، إلى أن شراء تذاكر الطيران قبل ثلاثة أسابيع، على الأقل من اليوم المقرر للسفر، أنسب وقت للحصول على سعر منخفض.

ودحض الموقع الإلكتروني أيضا الاعتقاد الخاطئ الذي يقول إن شراء التذاكر وحجز الفنادق يجب أن يتم في منتصف الأسبوع، وأقروا أن نهاية الأسبوع هي الأنسب للقيام بذلك.

وأكد الخبراء أن المسافرين يمكنهم توفير نحو 10% من سعر تذاكر السفر لدى اختيارهم الطيران يوم الخميس أو الجمعة.

المصدر: لينتا. رو