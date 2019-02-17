سرقة "مياه جليدية" بآلاف الدولارات في كندا!

بدأت شرطة مقاطعة نيوفندلاند الكندية تحقيقاتها بشأن عملية سرقة مياه من جبل جليدي، تعادل قيمتها 9000 دولار.

وقال ضابط شرطة المقاطعة، آندي رينويك: "يدور الحديث عن 30 ألف لتر من المياه النقية الذائبة من جبال جليدية، كانت مخصصة لإنتاج الفودكا. ندرس احتمال أن تكون هذه المياه سرقت بواسطة شاحنة مزودة بصهريج أو صهريج يقطره جرّار".

وقال مسؤول في الشركة المختصة بنقل "المياه الجليدية" في تلك المنطقة: "لقد فقدت المياه المسروقة على الأغلب معظم خصائصها الممتازة أثناء سرقتها، وأصبحت عديمة الفائدة".

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وتعد المياه التي يتم الحصول عليها من الجبال الجليدية في تلك المنطقة من كندا ذات قيمة عالية، كونها تصنف من أنقى أنواع المياه الموجودة على الأرض، لذا، غالبا ما تستخدم في إنتاج المشروبات الكحولية الفاخرة ومنتجات التجميل.

وتجمع تلك المياه في فصل الربيع عندما تقترب الجبال الجليدية من مقاطعة نيوفندلاند، وتتم تعبئة قسم منها في زجاجات لتباع في العديد من بلدان العالم كالصين وكوريا والسعودية، ويصل سعر الزجاجة أحيانا إلى بضع مئات من الدولارات.

المصدر: ميل. رو