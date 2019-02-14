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الطبيعة الروسية تحتفل بعيد الحب بقطعة ألماس نادرة

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الطبيعة الروسية تحتفل بعيد الحب بقطعة ألماس نادرة
شركة "أل روسا" الروسية
ألماس على شكل القلب
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قدمت طبيعة جمهورية ياكوتيا الروسية الشمالية هدية رمزية عشية عيد الحب، في 14 فبراير، والذي تحتفل به بلدان كثيرة حول العالم.

وعثر عمال منجم ألماس بياكوتيا، في 23 يناير الماضي، على قطعة ألماس بلغ وزنها 65.7 قيراط تشبه شكل القلب.

وجاء في بيان نشرته شركة "إل روسا" الروسية على موقعها الإلكتروني، إن الحجر الكريم المكتشف يمتلك خصائص عالية الجودة. أما عمره فيقدر بـ 300 مليون عام.

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وأوضح العضو في مجلس إدارة الشركة، يفغيني أغورييف، أن العثور على ألماس يشبه شيئا ما أو يرمز إلى شيء هو أمر نادر في الطبيعة.

وبحسب أغورييف، فإن غالبية قطع الألماس لها شكل ثماني الأضلاع، أو أنها لا تمتلك أي شكل مميز.

وقال إن "ظهور قطعة ألماس على شكل قلب وخاصة خلال فترة الاحتفال بـعيد الحب، ما هو إلا هدية رمزية قدمتها الطبيعة لشركتنا ولجميع المتحابين".

المصدر: فيستي

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