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شاب سوري "يهدي" حبيبته السابقة قنبلة متفجرة في "عيد الحب"!

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شاب سوري
Reuters
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ألقى شاب سوري في عيد الحب" الفلانتين" قنبلة بجوار منزل أهلها حبيبته السابقة في مدينة حمص السورية.

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ونشر مدونون سوريون على موقع "تويتر" الخبر وقالوا عنه:" احتفالا بعيد الحب قام شاب برمي قنبلة قرب منزل حبيبته السابقة في حي الزهراء الموالي في محافظة حمص."

يذكر أن يوم الحب أو يوم القديس فالنتين، يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام، الموافق اليوم الخميس حسب الكنيسة الغربية ( و6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية) من كل عام، ويحتفل الناس بذكرى القديس فالنتين وبالحب والعاطفة، ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء الزهور وغيرها من الهدايا لأحبائهم.

المصدر: تويتر

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