صور مذهلة لولادة يندر حدوثها في العالم!

وُلد طفل وهو داخل الكيس الأمينوسي (أو السّلويّ)، الذي يتطور فيه الجنين، في حالة نادرة يعتقد الأطباء أن فرصة حدوثها تبلغ 1 من بين 100 ألف عملية ولادة.

والتقطت المصورة، جانا براسيل، صورا مذهلة لحديث الولادة، نوح، الذي أنجبته في البرازيل السيدة، مونيك فالاسكو.

Incredible photos shows baby boy born still INSIDE his amniotic sac https://t.co/XC94IWAmf1 — Irish Sun (@IrishSunOnline) February 13, 2019

وكان جسد الطفل غارقا في الكيس الأمينوسي، الذي عادة ما "ينفجر" قبل الولادة، وهو يحاول البكاء أثناء سحبه من جسم والدته.

وفي حديثها مع الصحفيين في مستشفى "Praia da Costa" في مدينة "Vila Velha"، قالت والدته، البالغة من العمر 34 عاما: "يقوم الناس حول العالم بإعادة نشر الصور مع البحث عنا في مواقع الإنترنت. رأيته يولد، وبكيت كثيرا، إنها عاطفة بلا حدود".

إقرأ المزيد

وقالت السيدة براسيل: "لا يمكن وصف توثيق تلك اللحظة. في العام الماضي، التقطت صورا للأطفال في الأكياس، ولدي جائزتان. ولكن لا شيء يمكن مقارنته مع صورة نوح، لقد فاجأني".

وأوضح أخصائي أمراض النساء، رافائيل أنجيلو، قائلا: "تحدث الولادات الخاصة مثل هذه مرة واحدة في كل 80 إلى 100 ألف ولادة، ولا تعرض الطفل أو الأم للخطر".

وبحسب ما ورد، ما يزال نوح في المستشفى، حيث قال أنجيلو إن المولود الجديد "مرهق" بعد الولادة، ولكن من المتوقع أن يُسمح بانتقاله إلى المنزل بحلول نهاية الأسبوع.

المصدر: ميرور