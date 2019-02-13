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امرأة تنقذ صغير قرش قبل أن يرى النور! (فيديو)

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امرأة تنقذ صغير قرش قبل أن يرى النور! (فيديو)
pexels-GEORGE DESIPRIS
صورة أرشيفية
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عثرت أمريكية قرب شاطئ في كاليفورنيا على كبسولة فيها فرخ بيضة سمكة قرش وأنقذت حياته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن، كريسا أوتيرو، كانت تبحث مع ابنها بودي، البالغ من العمر عامين، عن "محافظ حورية البحر"، وهي كبسولات بيض الأسماك الخالية من البيض على أحد شواطئ مدينة كاليفورنيا.

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واكتشفت أوتيرو وابنها الصغير جنين سمكة قرش داخل كبسولة صدفية، تحمي بها أسماك القرش بيوضها الملقحة ريثما يحين موعد تفقيسها، وكان الجنين يطفو داخل الكبسولة معلقا بصفار البيضة.

وصورت الأمريكية الكبسولة على شريط فيديو، ثم دخلت بها إلى المياه وحاولت إنزالها إلى أعمق نقطة تمكنت من الوصول إليها، ليتمكن صغير القرش من التفقيس في الماء بشكل طبيعي والبقاء على قيد الحياة.

المصدر: لينتا. رو

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