ظهور "تفاح شبح" على أشجار مدينة أمريكية (صور)

أكدت قناة "فوكس نيوز" الإعلامية الأمريكية ظهور "تفاح غريب" على أشجار مدينة سبارتا بولاية ميشيغان الأمريكية، بعد أن شهدت تساقط الأمطار الجليدية.

ولاحظ المواطن، أندريو سيتسيما، من أهالي المدينة تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة وقرر نشر صورها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

وفسر سيتسيما تلك الظاهرة الغريبة بسهولة، حيث قال إن المطر الجليدي يغطي تفاحة متعفنة، ثم تسقط على الأرض بعد المطر تاركة على الغصن درعة جليدية أحاطت بها، يمكن تشبيهها بتفاحة شبح.

GHOST APPLES? Find out how #icy conditions in Wisconsin created this stunning phenomenon: https://t.co/pGTTcpTYZQpic.twitter.com/JcFkKkl5A5 — AccuWeather (@accuweather) February 9, 2019

المصدر: نوفوستي