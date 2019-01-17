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بوتين: نشاطر صربيا قلقها حول جيش كوسوفو

أخبار روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد إن تشكيل جيش كوسوفو يعتبر خرقا للقرارات الدولية وأن موسكو تشاطر صربيا قلقها.

كما أكد بوتين جهوزية روسيا لإنجاز مشروع السيل التركي ومَدِّه للدول الأوروبية عبر صربيا. من جهته قال فوتشيتش إنّ بلادَه تتوقعُ الكثير من مشروع السيل التركي. مراسلتنا أريج محمد والتفاصيل..

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