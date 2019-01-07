 
مباشر
عاجل
أردوغان: من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأمريكي من سوريا وبالتعاون مع شركاء حقيقيين

اتهامات متبادلة بين التحالف والحوثيين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laiw

اتهم التحالف العربي الحوثيين بتعطيلِ العمل الإغاثي والإنساني وطالب الأمم المتحدة بالضغط عليهم لتنفيذ بنود اتفاق السويد.

من جانبهم اتهم الحوثيون التحالف العربي بمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. يأتي ذلك في وقت توجه فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتين غريفيث إلى الرياض بعد لقائه في صنعاء عددا من المسؤولين الحوثيين ضمن مساعيه لحل الأزمة في البلاد...

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52