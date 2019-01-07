اتهامات متبادلة بين التحالف والحوثيين

اتهم التحالف العربي الحوثيين بتعطيلِ العمل الإغاثي والإنساني وطالب الأمم المتحدة بالضغط عليهم لتنفيذ بنود اتفاق السويد.

من جانبهم اتهم الحوثيون التحالف العربي بمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. يأتي ذلك في وقت توجه فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتين غريفيث إلى الرياض بعد لقائه في صنعاء عددا من المسؤولين الحوثيين ضمن مساعيه لحل الأزمة في البلاد...