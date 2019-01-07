مبادرة مصرية للفئات الأكثر احتياجا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lahf
ينتظر الشارع المصري أن تترجم حكومته مساعيها في النهوض بواقعه المعيشي لا سيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في البلاد.
وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الأساسية للفقراء في قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى تطوير البنى التحية في المناطق السكنية... مراسلنا أحمد الأشقر زار أحد الأحياء في ضواحي القاهرة ووافنا بهذا التقرير ..
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)