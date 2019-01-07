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مبادرة مصرية للفئات الأكثر احتياجا

أخبار العالم العربي

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ينتظر الشارع المصري أن تترجم حكومته مساعيها في النهوض بواقعه المعيشي لا سيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في البلاد.

وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الأساسية للفقراء في قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى تطوير البنى التحية في المناطق السكنية... مراسلنا أحمد الأشقر زار أحد الأحياء في ضواحي القاهرة ووافنا بهذا التقرير ..

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