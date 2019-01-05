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موسكو: ملف ويلان اتخذ منحى خطيرا

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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرغي ريابكوف إن ملف المواطن الأمريكي بول ويلان الموقوف بشبهة التجسس اتخذ منحى خطيرا.

وأكد ريابكوف أن مسألة مبادلته في الوقت الراهن أمر غير وارد وقد تأتي بنتائج عكسية. فيما طالب ريابكوف واشنطن بتوضيحات بشأن اعتقال المواطن الروسي /دميتري ماكارينكو/ في جزر ماريانا بالمحيط الهادي وترحيله إلى فلوريدا.. من موسكو مراسلتنا أريج محمد والمزيد

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