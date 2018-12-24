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البشير يتعهد بإجراءات إصلاحية في البلاد

أخبار العالم العربي

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تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإجراءات قوية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد توفر لمواطنيه حياة كريمة.

وحث البشير مواطنيه على عدم الالتفات لمن سماهم مروجي الشائعات، ومحاولات التشكيك وزرع اليأس والإحباط. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التظاهرات الشعبية في يومها السادس بعدد من المناطق السودانية احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية .. فيما أكد مدير جهاز الأمن السوداني صلاح قوش التفاف قوات الجهاز حول البشير واضطلاعه بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية.

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